«Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет. Но в любом случае готовимся, чтобы все необходимое в системе здравоохранения было», — сказал Караник.
По словам чиновника, после первой волны коронавируса в Белоруссии сделали определенные выводы, например ускорили оснащение клиник компьютерными томографами.
«Коронавирус подстегнул, то есть мы поняли, насколько это важно, и будем это делать гораздо быстрее», — сказал Караник.
С начала пандемии в Белоруссии выявили более 67 тысяч зараженных коронавирусом, умерли 350 пациентов. В стране не вводили жесткие карантинные ограничения.