Глава министерства здравоохранения Белоруссии Владимир Караник рассказал о подготовке ко второй волне пандемии коронавируса. Об этом 26 июля сообщает kp.by

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам чиновника, после первой волны коронавируса в Белоруссии сделали определенные выводы, например ускорили оснащение клиник компьютерными томографами.

«Коронавирус подстегнул, то есть мы поняли, насколько это важно, и будем это делать гораздо быстрее», — сказал Караник.

С начала пандемии в Белоруссии выявили более 67 тысяч зараженных коронавирусом, умерли 350 пациентов. В стране не вводили жесткие карантинные ограничения.