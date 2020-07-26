«В столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. В одном из общежитий лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов», — говорится в сообщении.
Как уточняется, первые четыре случая обнаружили с 22 по 24 июля, а за 25 июля в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые контактировали с заболевшими. Среди них выявили 48 положительных результатов.
Всего, по словам и. о. директора государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» Сергея Чумака, в общежитии проживают 152 курсанта.
«В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших», — рассказал он.
По данным Минздрава Украины, по состоянию на 26 июля по стране выявлены 64 849 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1605 человек. Всего выздоровели 35 807 человек.