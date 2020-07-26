Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, где COVID-19 подтвердился у более чем 50 студентов. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА)

Директор школы в Киеве узнала о том, что заболела коронавирусом, и пошла на работу © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк сообщении.

Как уточняется, первые четыре случая обнаружили с 22 по 24 июля, а за 25 июля в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые контактировали с заболевшими. Среди них выявили 48 положительных результатов.

Всего, по словам и. о. директора государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» Сергея Чумака, в общежитии проживают 152 курсанта.

«В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших», — рассказал он.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 26 июля по стране выявлены 64 849 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1605 человек. Всего выздоровели 35 807 человек.