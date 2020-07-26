«Выписывали граффити»: Кличко ночью поймал столичных хулиганов

Мэр Киева Виталий Кличко лично поймал двоих парней, которые разрисовали одну из стен столицы на улице Стрелецкой, и вызвал полицию. Об этом 26 июля он написал на своей странице в Facebook

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