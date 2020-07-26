«Выписывали граффити»: Кличко ночью поймал столичных хулиганов

«Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. <…> На улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции. На видео — оба молодчика есть, так что, найдем и беглеца», — написал мэр.
Он прикрепил к посту видеозапись. На кадрах рядом с задержанными парнями на стене размещена надпись «White lives matter» («Жизни белых имеют значение» — ред.). Обычно этот лозунг используют оппоненты тех, кто протестует против полицейского насилия и расизма в рамках акций «Black lives matter» («Жизни темнокожих имеют значение» — ред.).