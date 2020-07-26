Эксперт подчеркнул, что политики не имеют права вмешиваться в переговоры с такими преступниками, так как не владеют методами и информацией, а переговоры об освобождении заложников в принципе не должны вести непосредственно к выполнению требований.
«Переговоры ведутся, чтобы за это время подготовить операцию по нейтрализации. Чтобы понять обстановку. Первая задача — нейтрализовать. Время дорого. Не на фильмы его надо тратить. А лучшая нейтрализация только одна», — пояснил Кедми.
В ходе переговоров силовики должны выиграть время для подготовки атаки с нейтрализацией террориста либо, если получится, склонить преступника к сдаче, однако СБУ и Зеленский потратили время не по назначению, чем, по его мнению, полностью себя дискредитировали.