Решение президента Украины Владимира Зеленского лично провести переговоры с луцким террористом и выполнить его требование о размещении видео было в корне ошибочным, и оно может привести к тому, что в стране возрастёт число терактов. Об этом рассказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

«Лет 20 назад они это умели». Кедми назвал дешевой трагикомедией действия силовиков в Луцке © REUTERS, Tetiana Hrishyna

«Переговоры ведутся, чтобы за это время подготовить операцию по нейтрализации. Чтобы понять обстановку. Первая задача — нейтрализовать. Время дорого. Не на фильмы его надо тратить. А лучшая нейтрализация только одна», — пояснил Кедми.

В ходе переговоров силовики должны выиграть время для подготовки атаки с нейтрализацией террориста либо, если получится, склонить преступника к сдаче, однако СБУ и Зеленский потратили время не по назначению, чем, по его мнению, полностью себя дискредитировали.