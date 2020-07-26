Эксперт пояснил, что без возможности торговать через Россию китайцы и европейцы оказались бы в заложниках у Штатов, которые контролируют все основные морские пути, однако внутренняя стабильность России, самодостаточность ее экономики и военная сила привели к провалу американской стратегии.
По его мнению, подорвать стабильность России теоретически можно только в течение длительного времени с вложением больших сил и средств, но все эти возможности у Штатов отсутствуют: долларовый «пузырь» готов лопнуть, а Китай потеснит США на глобальном уровне уже в ближайшие годы.
«Американцы пробовали заходить и так, и так. Майдан, санкции, экономическое давление, военно-политическое давление — ничего не получается, а часики тикают», — подчеркнул Ищенко.
Политолог добавил, что потерпев фиаско с давлением на Россию, США переключились на противостояние с Европой и Китаем. Но если Евросоюз в обозримом будущем вряд ли станет полноценным глобальным конкурентом США, то Китай с высокой вероятностью установит контроль над Тихим океаном уже в ближайшие десятилетия, заключил он.