Ранее Контактная группа по Донбассу согласовала комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, который помимо прочего включает в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и запрет на ведение огня, в том числе снайперского.
«Я узнал, что недавно в Минске членами Трехсторонней контактной группы было принято решение о новом прекращении огня, касающемся зоны Донбасса. Благодаря за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом измученном регионе, молюсь за то, чтобы согласованное было наконец-то осуществлено на практике, в том числе и посредством эффективного процесса разоружения и удаления мин», — заявил понтифик.
По его мнению, только таким образом можно будет восстановить доверие и создать предпосылки для примирения.
Тем временем управления Народной милиции ЛНР и ДНР издали приказы о переходе к полному бессрочному прекращению огня с 00:01 27 июля.