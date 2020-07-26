Папа Римский Франциск приветствовал решение о новом прекращении огня в Донбассе. Он завил об этом в ходе традиционного воскресного обращения к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, передает РИА Новости 26 июля

Луганск и Донецк заявили о готовности к соблюдению перемирия в Донбассе © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Я узнал, что недавно в Минске членами Трехсторонней контактной группы было принято решение о новом прекращении огня, касающемся зоны Донбасса. Благодаря за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом измученном регионе, молюсь за то, чтобы согласованное было наконец-то осуществлено на практике, в том числе и посредством эффективного процесса разоружения и удаления мин», — заявил понтифик.

По его мнению, только таким образом можно будет восстановить доверие и создать предпосылки для примирения.

Тем временем управления Народной милиции ЛНР и ДНР издали приказы о переходе к полному бессрочному прекращению огня с 00:01 27 июля.