Если бы руководство прибалтийских стран внимательно изучило нацистский план Ост, оно бы перестало говорить о советском периоде истории как об «оккупации» и пугать якобы «российской угрозой». Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в комментарии Sputnik Латвия

«Туристы из страны-агрессора не едут». Гаспарян о том, что в России думают о Прибалтике © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Сейчас все наслаивается на 80-летие вхождения Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского Союза, поэтому политические спекуляции только разрастаются. Дело ведь не в том историческом опыте, к которому апеллируют страны Балтии. Если бы политики трех балтийских стран внимательно посмотрели такой исторический документ, как план Ост, наверно, перестали бы бредить, не приходя в сознание», — категоричен эксперт.

Публицист отметил, что руководство стран Прибалтики все время пытаются актуализировать повестку о якобы российской угрозе, но поводов для этого никаких нет — ни с точки зрения геополитической конфигурации, ни с точки зрения общественных интересов и настроений.

Что касается Помпео, добавил Гаспарян, то возможно, что он забыл про эту проблему через четыре минуты после выхода с переговоров, поскольку Вашингтону в ближайшее время совершенно точно будет не до проблем балтийских стран.