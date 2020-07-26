Ранее министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии и госсекретарь США Майк Помпео выступили с совместным заявлением в годовщину принятия так называемой декларации Уэллеса, которая осуждала присоединение балтийских республик к Советскому Союзу.
«Сейчас все наслаивается на 80-летие вхождения Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского Союза, поэтому политические спекуляции только разрастаются. Дело ведь не в том историческом опыте, к которому апеллируют страны Балтии. Если бы политики трех балтийских стран внимательно посмотрели такой исторический документ, как план Ост, наверно, перестали бы бредить, не приходя в сознание», — категоричен эксперт.
Публицист отметил, что руководство стран Прибалтики все время пытаются актуализировать повестку о якобы российской угрозе, но поводов для этого никаких нет — ни с точки зрения геополитической конфигурации, ни с точки зрения общественных интересов и настроений.
Что касается Помпео, добавил Гаспарян, то возможно, что он забыл про эту проблему через четыре минуты после выхода с переговоров, поскольку Вашингтону в ближайшее время совершенно точно будет не до проблем балтийских стран.