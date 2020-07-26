Первый в Узбекистане случай COVID-19 выявили 15 марта. К 26 июля число зарегистрированных случаев составляло 20 266, скончались 112 пациентов, 10 831 выздоровели.
В связи с этим президент Шавкат Мирзиеев назвал ситуацию с коронавирусом по-прежнему серьезной и согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с эпидемией о продлении карантина.
«Карантинные ограничения в Узбекистане, действующие до 1 августа, продлены до 15 августа», — говорится в сообщении.
По данным оперштаба, для граждан сохраняются запреты на проведение свадеб и семейных торжеств, сохраняется масочный режим и социальная дистанция в общественных местах, а граждане старше 65 лет должны строго соблюдать самоизоляцию. Также продлены и другие существующие ограничения на транспорте, в торговле, сфере услуг и отдыха.