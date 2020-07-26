В Армении по-разному относятся к советскому периоду истории страны, но какого-то отторжения он не вызывает. Об этом рассказал глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом © Sputnik /Asatur Yesayants

«Историческими деятелями армянского происхождения или родом из Армении вроде маршала Баграмяна или адмирала Исакова в стране принято гордиться. В их честь устанавливаются памятники, называются улицы и проспекты», — констатировал Искандарян.

Поэтому нельзя сказать, что в Армении существует специфическое отторжение пребывания республики составе СССР: Недовольство тоже есть, но в целом Армения достаточно спокойно относится к этому периоду, добавил политолог.