Эксперт в частности отметил, что в официальной историографии нынешнюю Армению называют «третьей республикой»: первой республикой была независимая Армения 1918-1920 годов, а второй республикой — Армянская ССР.
«Историческими деятелями армянского происхождения или родом из Армении вроде маршала Баграмяна или адмирала Исакова в стране принято гордиться. В их честь устанавливаются памятники, называются улицы и проспекты», — констатировал Искандарян.
Поэтому нельзя сказать, что в Армении существует специфическое отторжение пребывания республики составе СССР: Недовольство тоже есть, но в целом Армения достаточно спокойно относится к этому периоду, добавил политолог.