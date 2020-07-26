В частности, напомнил эксперт, что чиновник неспроста назвал российские ракеты «летающими Чернобылями», которые «от всей широкой американской души» рекомендовал «бросить на полдороги» до поставки в войска.
«Я для себя сделал вывод. Если у нас есть какая-то летающая штука, которую американцы боятся до состояния, в котором они начинают читать лекции об экологии и человечестве — это очень хорошая штука», — отметил Сатановский.
Реакция США на российские военные разработки является дополнительным свидетельством уязвимости Америки перед ними, считает политолог. По его мнению, поставки новейших ракетных комплексов в войска он называет лучшим ответом на антироссийскую политику Штатов, начавшуюся при Бараке Обаме.