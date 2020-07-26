Заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о новейшем оружии России вскрыло опасения Штатов относительно арсенала имеющегося в распоряжении Москвы. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире радиостанции «Вести FM»

Активная оборона. Сатановский рассказал, как сорвать все планы США по уничтожению России © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Я для себя сделал вывод. Если у нас есть какая-то летающая штука, которую американцы боятся до состояния, в котором они начинают читать лекции об экологии и человечестве — это очень хорошая штука», — отметил Сатановский.

Реакция США на российские военные разработки является дополнительным свидетельством уязвимости Америки перед ними, считает политолог. По его мнению, поставки новейших ракетных комплексов в войска он называет лучшим ответом на антироссийскую политику Штатов, начавшуюся при Бараке Обаме.