Организаторы беспорядков в США на расовой почве, устроенных по методичке Госдепа, сами вырыли яму своему государству. Такое мнение высказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в недавнем комментарии сайту «ПолитРоссия»

«Прозрачно, но не прямолинейно»: Корнилов рассказал, как правильно финансировать soft power-программы © РИА Новости, Владимир Трефилов

Однако, по его мнению, представители этой политической силы зря считают, что эта «цветная технология» управляема, потому что она может нанести стране большой ущер.

«То, что они обычно обкатывали на других странах, теперь внедряют у себя. При этом они думают, что после отстранения Трампа можно будет быстро загнать всех под ковер, сдержать, контролировать», —пояснил Корнилов.,

Политолог при этом считает, что с протестами скоро самостоятельно разберется президент США Дональд Трамп, который просто выжидает момент, чтобы прийти в роли спасителя белой консервативной Америки.

Специалист добавил, что России не нужно ориентироваться на ситуацию, которая происходит в США, поскольку у нас есть закон и свое понимание того, как нужно сдерживать беспорядки.