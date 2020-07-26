Эксперт уточнил, что сегодня в Америке одна политическая сила пытается использовать так называемую технологию «цветной революции» для отстранения действующей власти в ходе президентских выборов.
Однако, по его мнению, представители этой политической силы зря считают, что эта «цветная технология» управляема, потому что она может нанести стране большой ущер.
«То, что они обычно обкатывали на других странах, теперь внедряют у себя. При этом они думают, что после отстранения Трампа можно будет быстро загнать всех под ковер, сдержать, контролировать», —пояснил Корнилов.,
Политолог при этом считает, что с протестами скоро самостоятельно разберется президент США Дональд Трамп, который просто выжидает момент, чтобы прийти в роли спасителя белой консервативной Америки.
Специалист добавил, что России не нужно ориентироваться на ситуацию, которая происходит в США, поскольку у нас есть закон и свое понимание того, как нужно сдерживать беспорядки.