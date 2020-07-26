Зарплата пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель в июне составила 46 217 гривен (119 161 рубль), что в полтора раза больше зарплаты главы государства. Об этом свидетельствует ответ Государственного управления делами на запрос «Украинских новостей» от 25 июля

На Украине зарегистрировали петицию за отставку Зеленского © пресс-служба президента Украины Отмечается, что зарплата Мендель состоит из 21 750 гривен (56 078 рублей) должностного оклада, 8700 гривен (22 431 рубля) надбавки за интенсивность труда, 15 767 гривен (40 652 рублей) выплат за период служебных командировок и премии. Из начисленной суммы было выплачено 9 тысяч гривен (23 205 рублей) налогов и сборов, поэтому на руки она получила 37,2 тысячи гривен (95 912 рублей).

При этом президент Владимир Зеленский за прошлый месяц заработал 28 тысяч гривен (72 192 рубля). Надбавки и премии к зарплате главы государства законодательством не предусмотрены. Из начисленной суммы выплачено 5460 гривен (14 077 рублей) налогов и сборов, поэтому президент получил 22 540 гривен (58 115 рублей).

Ранее Кабмин на время карантина ограничил зарплату членам набсоветов государственных компаний и госучреждений, а также руководителям и членам исполнительных органов. Зарплата чиновников не должна превышать 47 тысяч гривен (121 179 рублей).