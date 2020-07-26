Вне зависимости от того, были ли захват заложников в Луцке настоящим терактом или чем-то вроде театральной постановки, он все равно ослабит позиции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: Захват автобуса в Луцке, итоги правления партии «Слуга народа», война США и Китая © Кадр из видео Украина.ру

«Кроме того, я не представляю себе не только Путина или Си Цзиньпина, но у любого другого уважающего себя главу государства, который несет в эфире чушь по требованию сумасшедшего террориста. Притом что гарантий освобождения заложников все равно нет», — подчеркнул Ищенко.

Более того, обратил внимание политолог, если после выполнения одного требования террорист освободил только троих, то это означало, что все равно должна последовать какая-то операция по освобождению остальных, и смысла выполнять требования все равно не было.

К тому же, добавил специалист, Зеленский своим поступком сам подогрел слухи о том, что происходящее могло быть театральной постановкой, так как от него самого требовалось лишь прорекламировать документальный фильм, а от остальных политиков — признать себя террористами.

Если эта была театральная постановка, и ей якобы занимались люди Зеленского, то они его подставили, а если это был настоящий теракт, то он в любом случае нанес удар по позициям власти, которая продемонстрировала слабость, подытожил специалист.