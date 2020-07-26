Несмотря на то, что Зеленский удачно выкрутился и выполнил требования террориста, продолжил эксперт, были освобождены только три человека, а все остальные заложники были освобождены и без выполнения остальных требований.
«Кроме того, я не представляю себе не только Путина или Си Цзиньпина, но у любого другого уважающего себя главу государства, который несет в эфире чушь по требованию сумасшедшего террориста. Притом что гарантий освобождения заложников все равно нет», — подчеркнул Ищенко.
Более того, обратил внимание политолог, если после выполнения одного требования террорист освободил только троих, то это означало, что все равно должна последовать какая-то операция по освобождению остальных, и смысла выполнять требования все равно не было.
К тому же, добавил специалист, Зеленский своим поступком сам подогрел слухи о том, что происходящее могло быть театральной постановкой, так как от него самого требовалось лишь прорекламировать документальный фильм, а от остальных политиков — признать себя террористами.
Если эта была театральная постановка, и ей якобы занимались люди Зеленского, то они его подставили, а если это был настоящий теракт, то он в любом случае нанес удар по позициям власти, которая продемонстрировала слабость, подытожил специалист.