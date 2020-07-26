Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее покинул республику и сейчас находится в Москве, заявил, что в России занимается предвыборной кампанией. Он сказал об этом в интервью журналу Forbes 26 июля

Белорусский оппозиционер хочет сделать Лукашенко изгоем в глазах всего мира © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Сейчас еще две недели будет идти предвыборная кампания. Поэтому заниматься буду предвыборной кампанией», — сказал Цепкало, отвечая на вопрос, чем он планирует заниматься в России.

На вопрос о том, вернется ли он в Белоруссию в случае победы на выборах действующего президента Александра Лукашенко, Цепкало заявил, что это будет невозможно.

По поводу объединения своего предвыборного штаба со штабами кандидата в президенты Светланы Тихановской, где работает его супруга, и незарегистрированного в этом качестве экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, политик отметил, что формирование коалиций — это естественный процесс и он имеет значение на определенном историческом этапе.

Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу. Позднее он заявил о создании комитета Народного единства, куда хотел бы пригласить всех известных в Белоруссии политиков, которых Лукашенко «выбрасывал с политической арены».