Ранее источник в окружении политика сообщил, что Цепкало покинул территорию республики в ночь на 24 июля и сейчас находится в Москве вместе с детьми, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Его жена пока остается в Белоруссии.
«Сейчас еще две недели будет идти предвыборная кампания. Поэтому заниматься буду предвыборной кампанией», — сказал Цепкало, отвечая на вопрос, чем он планирует заниматься в России.
На вопрос о том, вернется ли он в Белоруссию в случае победы на выборах действующего президента Александра Лукашенко, Цепкало заявил, что это будет невозможно.
По поводу объединения своего предвыборного штаба со штабами кандидата в президенты Светланы Тихановской, где работает его супруга, и незарегистрированного в этом качестве экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, политик отметил, что формирование коалиций — это естественный процесс и он имеет значение на определенном историческом этапе.
Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу. Позднее он заявил о создании комитета Народного единства, куда хотел бы пригласить всех известных в Белоруссии политиков, которых Лукашенко «выбрасывал с политической арены».