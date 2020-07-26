По его словам, обе страны разрабатывают наступательное космическое оружие и совершенствуют свои возможности.
«На этой неделе Россия, осуществив со спутника провокационное испытание похожего на оружие снаряда, напомнила нам об угрозе, которую она представляет для нашей национальной безопасности и мирного использования космоса. Китай также разрабатывает наступательное космическое оружие, и оба государства наращивают свой потенциал», — сообщил он.
Космическое командование США на этой неделе заявило, что Россия 15 июля провела в космосе новые испытания противоспутникового оружия, которое могло бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите. В МИД РФ ответили, что испытания российского спутника-инспектора, проведенные Минобороны в середине июля, не создавали угрозы для других космических объектов и не нарушали международное право.