Одним из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе. Об этом на днях заявил министр обороны Бен Уоллес, передает Sunday Telegraph

Россия и Китай — дружба домами в Лондоне, бизнесом — в Арктике и оружием — в космосе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«На этой неделе Россия, осуществив со спутника провокационное испытание похожего на оружие снаряда, напомнила нам об угрозе, которую она представляет для нашей национальной безопасности и мирного использования космоса. Китай также разрабатывает наступательное космическое оружие, и оба государства наращивают свой потенциал», — сообщил он.

Космическое командование США на этой неделе заявило, что Россия 15 июля провела в космосе новые испытания противоспутникового оружия, которое могло бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите. В МИД РФ ответили, что испытания российского спутника-инспектора, проведенные Минобороны в середине июля, не создавали угрозы для других космических объектов и не нарушали международное право.