«По всем технологическим системам завершаются пусконаладочные работы, необходимые для начала физического пуска первого энергоблока. В рамках этого этапа в реактор постепенно загрузят 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом с последующим набором мощности реакторной установки», — рассказал он.
По словам министра, после этого начнется энергетический пуск энергоблока: будут выработаны и переданы в энергосистему страны первые киловатт-часы с атомной электростанции. За этим последуют опытно-промышленная эксплуатация с постепенным выходом на проектную мощность и комплексное опробирование первого энергоблока на номинальной мощности.
Полностью в промышленную эксплуатацию его планируется ввести в первом квартале 2021 года.
Каранкевич добавил, что параллельно продолжаются работы по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Это — строительство 800 мегаватт высокоманевренных пиково-резервных источников и сооружение на крупных электростанциях и котельных электрокотлов суммарной мощностью 916 мегаватт. Реализованы проекты по строительству и реконструкции 1700 километров высоковольтных линий электропередачи, что позволяет обеспечить поставку электроэнергии со станции в любой регион страны.
Министр также рассказал, что в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве Белоруссии и России по строительству атомной электростанции предусмотрено, что отработавшее в реакторах энергоблоков БелАЭС ядерное топливо, приобретенное у российских исполняющих организаций, подлежит возврату в Россию.
БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце в Гродненской области. Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод второго энергоблока, по последней информации, запланирован на 2022 год.