Полностью в промышленную эксплуатацию первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в первом квартале 2021 года. Об этом министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил в интервью «СБ. Беларусь сегодня» 25 июля

Президент Литвы попросил главу Еврокомиссии вмешаться в вопрос строительства БелАЭС © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк рассказал он.

По словам министра, после этого начнется энергетический пуск энергоблока: будут выработаны и переданы в энергосистему страны первые киловатт-часы с атомной электростанции. За этим последуют опытно-промышленная эксплуатация с постепенным выходом на проектную мощность и комплексное опробирование первого энергоблока на номинальной мощности.

Полностью в промышленную эксплуатацию его планируется ввести в первом квартале 2021 года.

Каранкевич добавил, что параллельно продолжаются работы по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Это — строительство 800 мегаватт высокоманевренных пиково-резервных источников и сооружение на крупных электростанциях и котельных электрокотлов суммарной мощностью 916 мегаватт. Реализованы проекты по строительству и реконструкции 1700 километров высоковольтных линий электропередачи, что позволяет обеспечить поставку электроэнергии со станции в любой регион страны.

Министр также рассказал, что в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве Белоруссии и России по строительству атомной электростанции предусмотрено, что отработавшее в реакторах энергоблоков БелАЭС ядерное топливо, приобретенное у российских исполняющих организаций, подлежит возврату в Россию.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце в Гродненской области. Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод второго энергоблока, по последней информации, запланирован на 2022 год.