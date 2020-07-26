Севастопольский «Водоканал» озаботился состоянием гидротехнических сооружений Чернореченского водохранилища - на проверку выделено 4,2 миллиона рублей из собственных средств предприятия, передает на днях РИА Новости Крым

Крым без воды: как националисты объявили войну природе © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Жители расположенного в Байдарской долине села Павловки, по данным «Украинской правды», рассказали, что за последние несколько десятилетий «так сильно водохранилище никогда не мелело», а также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной.

Как следует из документации «Водоканала», подрядчик планирует обследовать две плотины, водозаборное сооружение и две земляные дамбы. Также анализу подлежит донный водовыпуск, предназначенный для пропуска санитарных попусков из водохранилища. Он состоит из четырех металлических трубопроводов диаметром 1400 мм. Сейчас они перекрыты затворами и не эксплуатируются.

«Многофакторное обследование проводится с целью анализа фактического и прогнозного технического состояния комплекса гидротехнических сооружений Чернореченского водохранилища, оценки прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности ГТС», — говорится в документации.

После анализа планируется определить, какие меры нужны, чтобы поддерживать состояние сооружений в исправном и безопасном состоянии. Работы должны быть закончены до 15 декабря 2020 года.

Известно, что потери воды на сетях «Водоканала» сейчас превышают 30%. Власти города планируют глобально обновить их и провести аудит всех законсервированных скважин, чтобы решить проблему с водоснабжением Севастополя.

Как сообщалось, что жители Севастополя могут начать получать воду по графику уже в августе, если не будет существенных осадков и Чернореченское водохранилище не наполнится.