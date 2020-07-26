В субботу, 25 июля, потерпела неудачу очередная попытка вытащить аварийный танкер «Делфи» из Черного моря у побережья Одессы. Об этом сообщило издание «Думская»

В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Отмечается, что операция по эвакуации корабля с пляжа «Дельфин» началась ближе к 15:30. «Делфи» пытались поднять на прямой киль два мощных буксира «Австралия» и Balqis. Через несколько минут от танкера оторвался один из металлических тросов, которыми его пытались сдвинуть с места. После этого дальнейшие попытки вытащить судно прекратились. Водолазы обследовали район крепления тросов.

С 27 июля подъемом «Делфи» будет заниматься уже не судовладелец, а Администрация морских портов Украины, которая объявила тендер на данные работы на 25 миллионов гривен (64,5 миллиона рублей).

Танкер сел на мель у Одессы еще в ноябре 2019 года. В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова взяла дело об аварии под личный контроль. Одесская власть обещала забрать танкер до 25 июня, если это не сделает его владелец. Позже сообщалось о планах вытащить танкер до 20 июля.