Вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в центральном аппарате Гослесагентства Украины, наличие инфекции подтвердили у восьми сотрудников. Об этом 26 июля сообщил начальник ведомства Василий Кузевич в своем Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк По состоянию на 26 июля, на Украине выявили почти 65 тысяч случаев COVID-19, скончались от инфекции 1605 человек.