«Сообщение о вспышке острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди сотрудников центрального аппарата Гослесагентства. После подтверждения у трех работников центрального аппарата Гослесагентства этой болезни все сотрудники сдали ПЦР-тесты. К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще у пяти работников центрального аппарата Гослесагентства», — написал Кузевич.
По состоянию на 26 июля, на Украине выявили почти 65 тысяч случаев COVID-19, скончались от инфекции 1605 человек.