Вспышка коронавируса в Бердянске: выросло число зараженных врачей скорой помощи

После обнаружения коронавируса у 10 врачей скорой помощи Бердянска, диагноз подтвердился еще у девяти человек. Об этом на днях сообщил Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

После случившегося на подстанции провели полную дезинфекцию помещений. Каждый врач дважды прошел ПЦР-тестирование на коронавирус, к работе допускаются только медики с отрицательным результатом.

Местные власти разрабатывают план привлечения дополнительных бригад врачей для оказания экстренной медицинской помощи населению. В критической ситуации будет создан полевой штаб.