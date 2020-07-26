Вспышка коронавируса в Бердянске: выросло число зараженных врачей скорой помощи

«Девятнадцать работников Бердянской подстанции СМП имеют положительный ПЦР тест. Однако только у 7 работников наблюдаются клинические проявления в виде насморка и повышенной температуры, у других работников клинических проявлений нет. Все находятся под наблюдением семейных врачей», — говорится в посте.
После случившегося на подстанции провели полную дезинфекцию помещений. Каждый врач дважды прошел ПЦР-тестирование на коронавирус, к работе допускаются только медики с отрицательным результатом.
Местные власти разрабатывают план привлечения дополнительных бригад врачей для оказания экстренной медицинской помощи населению. В критической ситуации будет создан полевой штаб.