Из биографии Кривоша можно узнать, что его мать умерла, а отец был ученым, который влачил жалкое существование, напомнил собеседник издания.
«Сначала должна возникнуть определенная среда, политический вакуум и вакуум экономический, когда человек не может себя реализовать. Отсюда появляются такие одиночки, которые понимают, что у них перспектив нет, а раз нет перспектив, надо хотя бы войти в историю. Это очень сложные социально-политические проблемы, которые надо будет решать. Проблема ведь не в том, что он появился, а в самой концепции», — рассказал Руслан Бизяев.
Такие одиночки, как Максим Кривош, захватывают заложников не во имя решения серьезной политической задачи, а ради собственного пиара и места в истории, считает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.