Среда, которая начала формироваться еще в начале 90-х, среда неопределенности, обида на государство породила террористаМаксима Кривоша, который удерживал в заложниках 13 пассажиров автобуса в Луцке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Руслан Бизяев

Политолог Бизяев: Неопределенность и незаконный оборот оружия порождают таких, как луцкий террорист Максим Плохой © Facebook, Руслан Бизяев

«Сначала должна возникнуть определенная среда, политический вакуум и вакуум экономический, когда человек не может себя реализовать. Отсюда появляются такие одиночки, которые понимают, что у них перспектив нет, а раз нет перспектив, надо хотя бы войти в историю. Это очень сложные социально-политические проблемы, которые надо будет решать. Проблема ведь не в том, что он появился, а в самой концепции», — рассказал Руслан Бизяев.

Такие одиночки, как Максим Кривош, захватывают заложников не во имя решения серьезной политической задачи, а ради собственного пиара и места в истории, считает собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.