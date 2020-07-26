США с 90-х годов создавали общественные организации, действовали через медиаинформационные каналы, такие как «Ради Свобода» и «Голос Америки». У России на Украине подобных информационных ресурсов не было, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Кирилл Молчанов

«Россотрудничество вообще неэффективно, просто отмывало деньги в отличие от американских фондов Сороса, которые работали с молодежью, общественными организациями и активистами. Они заходили снизу и в какой-то степени вырастили часть нынешней украинской элиты», считает собеседник издания.

Насколько эффективная и жесткая у России «мягкая сила»? Мнения экспертов © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Кучмой, Ющенко и Януковичем, пытаясь заинтересовать путем личных выгод, кредитов, возможностью создания совместных предприятий.

Но не работали с массой, поэтому оба майдана носили, скорее, прозападный характер, добавил Кирилл Молчанов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.