«Россотрудничество вообще неэффективно, просто отмывало деньги в отличие от американских фондов Сороса, которые работали с молодежью, общественными организациями и активистами. Они заходили снизу и в какой-то степени вырастили часть нынешней украинской элиты», считает собеседник издания.
Вместо того чтобы работать с социальными группами, с молодежью и средним классом, Россия работала с политической элитой, которая была при власти, Кучмой, Ющенко и Януковичем, пытаясь заинтересовать путем личных выгод, кредитов, возможностью создания совместных предприятий.
Но не работали с массой, поэтому оба майдана носили, скорее, прозападный характер, добавил Кирилл Молчанов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.