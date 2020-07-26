Поведение представителей власти, в том числе президента Владимира Зеленского и главы МВД Арсена Авакова, во время переговоров с террористом Максимом Кривошем еще предстоит оценить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кость Бондаренко

Сезон захвата заложников на Украине продолжается. Кто такой «полтавский террорист» Роман Скрипник © Департамент уголовного розыска Украины | Департамент уголовного розыска Украины | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский в среду, 22 июля, выполнил требование террориста Максима Кривоша, захватившего в заложники 13 человек, и опубликовал видеообращение, в котором призвал смотреть фильм 2005 года «Земляне», посвященный эксплуатации животных.

По словам Костя Бондаренко, происходившее в Луцке наталкивает на мысль о картинности всего происходящего и неслучайности всего происходящего.

«Главная ошибка Зеленского — это даже не запись выступления в эфире, а то, что он послал в Луцк заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, который отвечает за коммуникацию и пиар», — рассказал политолог.

Собеседник издания считает, что Зеленскому необходимо сосредоточиться на борьбе с терроризмом, на предотвращении терроризма. Тем более он как главнокомандующий имеет все возможности, чтобы возглавить эту борьбу.

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