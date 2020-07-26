Члены временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ сказали, какие, по их мнению, информационные вбросы о России оказали самое сильное влияние на мировую общественность и политические процессы

Фейки и большая политика. Информационная война против России предвещает военные конфликты © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«С точки зрения политического воздействия, я полагаю, что фейк, опубликованный New York Times, о том, что Россия якобы финансировала движение «Талибан» (запрещено в РФ — ред.), чтобы оно убивало американских солдат. Я оцениваю даже не по степени широты освещения в мировой прессе, а всё-таки по степени влияния в данном случае на американскую внутриполитическую жизнь. Этот фейк сыграл определённую роль и в атаке на Трампа, потому что каким бы они ни был по отношению к нам, у них с ним свои счёты, им нужно показать, что Трамп не реагирует на враждебные действия России, и вот через этот не доказанный, абсолютно неподтверждённый и даже опровергнутый основными органами исполнительной власти США, начиная с президента и заканчивая разведкой, этот фейк, тем не менее, получил очень серьёзное распространение в американских СМИ, на дебатах в Конгрессе и стал фактором предвыборной кампании в США», — ответил председатель комиссии Алексей Пушков.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин сказал про фейк о вине Советского союза в развязывании Второй мировой войны и выходящее из этого принижение роли Красной армии в ликвидации фашизма.

«Почему? Потому что люди, которые плюют на прошлое, обязательно получат удар из будущего. Это очень опасно, поскольку, если мы искажаем причины возникновения прежних конфликтов, мы можем просмотреть причины возникновения будущего конфликта», — объяснил он. Путин: Скрипаль не правозащитник. Он подонок и предатель Родины © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, говоря о фейке, который его поразил, вспомнил обвинения России о отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Сенатор подчеркнул, что по логике вещей Россия вообще не заинтересована была участвовать в судьбе этого человека, осуждённого за госизмену, потому что сама отпустила его и обменяла на российских разведчиков. Более того, российским властям не было смысла в преддверии президентских выборов 2018 года заниматься отравлением Скрипалей. Джабаров обратил внимание, что за 2 года Великобритания не предоставила никаких доказательств предписываемой вины Москвы и не показала самих Скрипалей.

«При этом дочка Скрипаля после отравления выглядела гораздо лучше, чем до отравления, что видно невооружённым взглядом. У меня возникает вопрос, хвалёный «Новичок» — это средство отравления или реабилитации? Действительно, никаких объяснений с британской стороны так и не последовало», — добавил Пушков.