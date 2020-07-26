Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно время для изучения всех пунктов Минских соглашений. В российском МИДе в свою очередь заявили, что готовы помочь с объяснениями текста документа.
Команда Зеленского, продолжил эксперт, сняв все бонусы от возврата кораблей и обмена пленными, уперлась в пресловутые «красные линии», и поэтому сейчас всячески избежать прямого ответа на вопрос, собирается ли она выполнять Минские соглашения.
По его мнению, Украине надо или выполнять Минские соглашения, или заявлять, что она их выполнять не будет, а выход из Минских соглашений нивелирует режим санкций в отношении России, что для националистической части населения будет означать предательство.
«Тянуть время можно. Но он выиграет еще несколько месяцев, а потом его припрут к стенке и загонят в угол. Ему скажут: Владимир Александрович, все, о чем мы договорились в Минске, извольте выполнять. А если откажется, то большая политика — это не базар, сначала беру, потом передумал», — категоричен Золотарев.
Поэтому Зеленский оказался в этой ситуации на растяжке и, выражаясь по футбольному, банально тянет время, добавил политолог.