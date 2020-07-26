Президент Украины Владимир Зеленский сможет тянуть время в вопросе Донбасса еще несколько месяцев, а потом от него все равно потребуют выполнить Минские соглашения. Об этом рассказал глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: На Украине искусственно формируют запрос на сильную руку © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Команда Зеленского, продолжил эксперт, сняв все бонусы от возврата кораблей и обмена пленными, уперлась в пресловутые «красные линии», и поэтому сейчас всячески избежать прямого ответа на вопрос, собирается ли она выполнять Минские соглашения.

По его мнению, Украине надо или выполнять Минские соглашения, или заявлять, что она их выполнять не будет, а выход из Минских соглашений нивелирует режим санкций в отношении России, что для националистической части населения будет означать предательство.

«Тянуть время можно. Но он выиграет еще несколько месяцев, а потом его припрут к стенке и загонят в угол. Ему скажут: Владимир Александрович, все, о чем мы договорились в Минске, извольте выполнять. А если откажется, то большая политика — это не базар, сначала беру, потом передумал», — категоричен Золотарев.

Поэтому Зеленский оказался в этой ситуации на растяжке и, выражаясь по футбольному, банально тянет время, добавил политолог.