По его словам, soft power, или «мягкая сила», — это возможность предоставить готовые решения для разных стран мира по повышению качества жизни людей.
США уже не могут в силу собственного экономического кризиса, оскудения финансовых ресурсов предлагать другим странам мира эти решения для повышения качества жизни.
«Россия такие решения готова предоставлять. Россия готова предоставлять финансирование для крупных инвестиционных проектов, Россия готова участвовать в строительстве, предоставлять технологии вместе с капиталом. Россия может предоставить новым производствам доступ на собственный рынок, и мы это видим применительно к странам Центральной Азии и той же Белоруссии, и обеспечить доступ этой продукции на международный рынок, если она является качественной и соответствует международным стандартам», — рассказал эксперт.
США сегодня не являются уникальным держателем технологий, они не могут обеспечить рынки для реализации продукции, произведенной на новых предприятиях.
Поэтому на сегодняшний день, если говорить о «мягкой силе», у России огромные перспективы. Ко всему прочему надо понимать, что американцы заняты спасением собственной финансовой системы и экономики.
А это подразумевает строительство стен, защитных барьеров, которые закроют американский рынок от импорта, объяснил Алексей Зубец.
Полностью интервью можно прочитать здесь.