Сегодня нельзя говорить о том, что американская soft power очень эффективна. В последнее время американцы несут поражение за поражением на международной информационной поляне, и их влияние снижается, рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой «Прикладная социология» Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец

Насколько эффективная и жесткая у России «мягкая сила»? Мнения экспертов © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

США уже не могут в силу собственного экономического кризиса, оскудения финансовых ресурсов предлагать другим странам мира эти решения для повышения качества жизни.

«Россия такие решения готова предоставлять. Россия готова предоставлять финансирование для крупных инвестиционных проектов, Россия готова участвовать в строительстве, предоставлять технологии вместе с капиталом. Россия может предоставить новым производствам доступ на собственный рынок, и мы это видим применительно к странам Центральной Азии и той же Белоруссии, и обеспечить доступ этой продукции на международный рынок, если она является качественной и соответствует международным стандартам», — рассказал эксперт.

США сегодня не являются уникальным держателем технологий, они не могут обеспечить рынки для реализации продукции, произведенной на новых предприятиях.

Поэтому на сегодняшний день, если говорить о «мягкой силе», у России огромные перспективы. Ко всему прочему надо понимать, что американцы заняты спасением собственной финансовой системы и экономики.

А это подразумевает строительство стен, защитных барьеров, которые закроют американский рынок от импорта, объяснил Алексей Зубец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.