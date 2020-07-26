Недавняя смена руководителя Россотрудничества указывает на то, что использование российской «мягкой силы» надо совершенствовать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: Преобразователи русского большинства в Украине в антирусское уже достали это самое большинство © РИА Новости, Александр Натрускин

«Но еще раз повторю — одного этого мало. Главный фактор «мягкой силы» — это большой рынок, причем рынок, открытый для своих. Нужно, чтобы любой человек, поддерживающий каких-нибудь сепаратистов, немедленно терял возможность работать на рынке Российской Федерации, а поддерживающий интеграцию, получал на этом рынке режим максимального благоприятствования, то есть пользовался теми же правами, что и резиденты рынка», — объяснил Анатолий Вассерман.

Президент РФ Владимир Путин 25 июня назначил Евгения Примакова руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

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