По его словам, Россотрудничеству необходимо не просто увеличивать объем, а разнообразить варианты воздействия на общественное мнение.
«Но еще раз повторю — одного этого мало. Главный фактор «мягкой силы» — это большой рынок, причем рынок, открытый для своих. Нужно, чтобы любой человек, поддерживающий каких-нибудь сепаратистов, немедленно терял возможность работать на рынке Российской Федерации, а поддерживающий интеграцию, получал на этом рынке режим максимального благоприятствования, то есть пользовался теми же правами, что и резиденты рынка», — объяснил Анатолий Вассерман.
Президент РФ Владимир Путин 25 июня назначил Евгения Примакова руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
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