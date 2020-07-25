Буксирам, которые пытались перевернуть на ровный киль танкер Delfi, не хватило технических возможностей. Об этом на своей странице в Facebook 15 июля сообщил глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый

Танкер по имени Украина. Как в Одессе всю суть государства показали © пресс-служба Офиса президента Украины

Напомним, что решить проблему в кратчайшие сроки требовал президент Украины Владимир Зеленский.

«Администрация морских портов Украины (АМПУ) должна немедленно получить право на ликвидацию этого хлама из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ… Безапелляционно, АМПУ в кратчайшие сроки должна взять на себя реализацию ликвидации и уборки танкера с городского пляжа», — написал Куцый.

Танкер Delfi сел на мель и перевернулся у берегов Одессы в ночь на 22 ноября 2019 года. В ночь на 22 июля из судна произошла очередная утечка топлива.