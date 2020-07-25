Это была очередная неудачная попытка перевернуть затонувший танкер, 18 июля работы пришлось прекратить из-за лопнувшего троса. В пятницу, 24 июля, усилия подрядчика также не увенчались успехом.
Напомним, что решить проблему в кратчайшие сроки требовал президент Украины Владимир Зеленский.
«Администрация морских портов Украины (АМПУ) должна немедленно получить право на ликвидацию этого хлама из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ… Безапелляционно, АМПУ в кратчайшие сроки должна взять на себя реализацию ликвидации и уборки танкера с городского пляжа», — написал Куцый.
Танкер Delfi сел на мель и перевернулся у берегов Одессы в ночь на 22 ноября 2019 года. В ночь на 22 июля из судна произошла очередная утечка топлива.