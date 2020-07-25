Украина должна одной из первых закупить вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 25 июля на совещании с представителями правительства, правоохранительных органов и профильных ведомств

«Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди», — цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Электронное здравоохранение на Украине: проблемы с персоналом, Интернетом и конфиденциальностью © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

Готова ли Украина покупать препарат от коронавируса в России, Зеленский не уточнил.

За минувшие сутки на Украине выявили свыше 1,1 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Еще во вторник, 21 июля, количество новых заболевших едва превышало 670 человек.

Лидируют по количеству новых больных Киев, Ровенская и Львовская области. Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 тысяч населения.