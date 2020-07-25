«Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди», — цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.
Разработки вакцина от COVID-19 ведутся и в России. Так, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН уже завершил доклинические испытания.
Готова ли Украина покупать препарат от коронавируса в России, Зеленский не уточнил.
За минувшие сутки на Украине выявили свыше 1,1 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Еще во вторник, 21 июля, количество новых заболевших едва превышало 670 человек.
Лидируют по количеству новых больных Киев, Ровенская и Львовская области. Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 тысяч населения.