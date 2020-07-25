Российская «мягкая сила» должна действовать не только на постсоветском пространстве, но и в дальнем зарубежье, рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой «Прикладная социология» Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

«Россия может стать поставщиком высоких стандартов качества жизни, представлений о благоустроенном, достаточно спокойном и хорошо развивающемся с точки зрения экономики обществе, тем более это важно для таких стран, как Украина, которые находятся в состоянии полного раздрая и деградации», — объяснил эксперт.

Падение промышленности, ухудшение прогноза по экономике, рост цен на газ. Главное в экономике Украины 18-24 июля © Украина.ру/Стрингер

«Мягкая сила» — это тот инструмент, которым Россия до сегодняшнего дня пользовалась в недостаточной степени. Пропаганда того образа жизни, того стандарта потребления, который есть в нашей стране, для всего мира является одним из важнейших факторов для продвижения российских интересов.

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