«Россия может стать поставщиком высоких стандартов качества жизни, представлений о благоустроенном, достаточно спокойном и хорошо развивающемся с точки зрения экономики обществе, тем более это важно для таких стран, как Украина, которые находятся в состоянии полного раздрая и деградации», — объяснил эксперт.
То есть проецирование «мягкой силы», безусловно, один из факторов, который имеет огромное значение для того, чтобы Россия могла достигать своих интересов на постсоветском пространстве и в дальнем зарубежье с минимальными денежными вливаниями и с минимальным риском.
«Мягкая сила» — это тот инструмент, которым Россия до сегодняшнего дня пользовалась в недостаточной степени. Пропаганда того образа жизни, того стандарта потребления, который есть в нашей стране, для всего мира является одним из важнейших факторов для продвижения российских интересов.
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