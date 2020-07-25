Министерство иностранных дел Китая выразило протест после того, как представители властей США вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне. Об этом 25 июля заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости

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Спустя 40 минут после того, как китайские дипломаты освободили здания, по данным газеты Houston Chronicle , туда вошли представители Госдепа США.

По словам Ван Вэньбиня, здание генерального консульства Китая в Хьюстоне является территорией дипломатического консульства, а также государственной собственностью Китая, поэтому представители США не имели законного права туда вторгаться.

«Китай выразил резкое недовольство и решительный протест за насильственное вторжение американской стороны на территорию генерального консульства Китая в Хьюстоне, китайская сторона уже сделала США строгое представление… Китай в связи с этим предпримет законные и необходимые ответные меры», — говорится в заявлении.

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус утверждает, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

В ответ МИД КНР потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань.