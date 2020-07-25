Во вторник, 21 июля, США потребовали от Китая закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное в Хьюстоне (одно из шести дипломатических представительств КНР в США).
Спустя 40 минут после того, как китайские дипломаты освободили здания, по данным газеты Houston Chronicle , туда вошли представители Госдепа США.
По словам Ван Вэньбиня, здание генерального консульства Китая в Хьюстоне является территорией дипломатического консульства, а также государственной собственностью Китая, поэтому представители США не имели законного права туда вторгаться.
«Китай выразил резкое недовольство и решительный протест за насильственное вторжение американской стороны на территорию генерального консульства Китая в Хьюстоне, китайская сторона уже сделала США строгое представление… Китай в связи с этим предпримет законные и необходимые ответные меры», — говорится в заявлении.
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус утверждает, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
В ответ МИД КНР потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань.