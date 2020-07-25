России удается сохранить очень серьезное нематериальное влияние, и не только на пространстве собственной бывшей империи, но и внутри диаспор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог Якуб Корейба, отвечая на вопрос, насколько эффективно РФ использует «мягкую силу»

Якуб Корейба: Русские, живущие вне России, иногда больше русские, чем в самой России © из архива Якуба Корейбы

«Парадоксально, русские, живущие за границей иногда гораздо более русские, чем русские в самой России. И среди иностранцев интерес ко всему российскому остается на высоком уровне, несмотря на политические тренды, просто потому, что российская культура, история, музыка, язык, природа et cetera, это все просто объективно очень красиво и интересно», — считает политолог.

Якуб Корейба признался что слушает симфонии Шостаковича и интересуется творчеством Чайковского и Айвазовского, и это, по его словам, самый верный показатель «мягкой силы».

Тем не менее в самой России «мягкая сила» воспринимается как разновидность пропаганды, правительственного маркетинга или гос-пиара.

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