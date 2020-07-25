«Он продемонстрировал Зеленскому, что якобы борется со всеми этими проявлениями. Потому что на фоне действий Авакова мы видим провал действий главы СБУ Баканова, который не прилетел в Луцк, а его группа захвата захватывала уже пустой автобус, когда оттуда вывели всех заложников», рассказал политолог.
По словам Кирилла Молчанова, Аваков больше демонстрирует качественную работу правоохранителя, чем силовики, назначенные Зеленским, вроде Баканова или Венедиктовой, которые вообще ничего не делают.
Во вторник, 21 июля, Маким Кривош, действовавший под псевдонимом Максим Плохой, захватил в заложники 13 пассажиров автобуса. Кривош удерживал людей 13 часов до тех пор, пока президент Владимир Зеленский не выполнил его требование, публично призвав смотреть фильм «Земляне».
Полностью интервью можно прочитать здесь.