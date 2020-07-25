С 25 июля жители Англии вновь могут посещать бассейны, танцевальные студии и спортзалы, которые возобновили свою работу после карантина. Об этом 25 июля сообщает Sky News

Highly likely 2.0. Великобритания обвиняет российских хакеров в том, что сделала сама, выдав секреты вакцины от COVID-19 © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

Это означает, что в клубы и спортзалы будут пускать меньше людей. Тем временем эксперты рекомендуют жителям Туманного Альбиона не переусердствовать во время спортивных тренировок после длительного перерыва из-за коронавирусного карантина.

Тем не менее примерно треть фитнес-центров Британии не смогут возобновить работу из-за финансовых трудностей. В Англии, Шотландии и Уэльсе могут закрыться порядка 1,3 тысячи спортзалов и бассейнов, а 58 тысяч их сотрудников потеряют работу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне призвал сограждан избавляться от лишних килограммов, так как избыточный вес ослабляет возможности организма в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сам Джонсон, который перенес коронавирус в тяжелой форме, утверждает, что продолжает соблюдать диету и выполнять физические упражнения.

С начала пандемии в Великобритании заболели около 298 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончались.