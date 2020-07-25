По его словам, Австрия ограничит въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией коронавируса по-прежнему вызывает опасения.
«Украина в этом списке. Поскольку авиасообщения и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию на машине. Теперь этот канал работает только на транзит», — написал Щерба.
Украинцы, которые въезжают в Австрию из других стран Евросоюза и не посещали Украины за две недели до въезда, должны пройти тест на коронавирус и десять дней провести в карантине.
Украинцы, которые имеют вид на жительство в Австрии, должны предъявить отрицательные результаты теста в течение трех суток.
Также пересечь границу Австрии с 27 июля не смогут граждане США, Швеции, России, Болгарии, Румынии, Молдавии и Белоруссии.
К 25 июля на Украине зафиксировали еще 1106 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, 64 из них дети, а также 78 медработников. Еще 19 человек за сутки скончались.