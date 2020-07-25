С 27 июля граждане Украины не смогут пересекать границы Австрии. Об этом 25 июля сообщил украинский посол в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook

По его словам, Австрия ограничит въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией коронавируса по-прежнему вызывает опасения.

«Украина в этом списке. Поскольку авиасообщения и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию на машине. Теперь этот канал работает только на транзит», — написал Щерба.

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Украинцы, которые имеют вид на жительство в Австрии, должны предъявить отрицательные результаты теста в течение трех суток.

Также пересечь границу Австрии с 27 июля не смогут граждане США, Швеции, России, Болгарии, Румынии, Молдавии и Белоруссии.

К 25 июля на Украине зафиксировали еще 1106 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, 64 из них дети, а также 78 медработников. Еще 19 человек за сутки скончались.