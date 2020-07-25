Всего украинские силовики выпустили по народной республике 151 боеприпас, в том числе шесть минометных мин калибром 82 миллиметра, два выстрела из ПТУР и 83 гранаты из АГС.
В зоне обстрела оказались терминал Донецкого аэропорта, Петровское, Новоласпа, Белая Каменка.
Жертв среди граждан ДНР и разрушения инфраструктуры наблюдатели не зафиксировали.
В среду, 22 июля, в формате видеоконференции участники Трехсторонней контактной группы договорились установить в Донбассе режим полного прекращения огня с полуночи 27 июля.
Жертвами конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, стали, по данным ООН, 13 тысяч человек.