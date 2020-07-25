За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз нарушили перемирие на линии разграничения с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом 25 июля сообщили в представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Всего украинские силовики выпустили по народной республике 151 боеприпас, в том числе шесть минометных мин калибром 82 миллиметра, два выстрела из ПТУР и 83 гранаты из АГС. В зоне обстрела оказались терминал Донецкого аэропорта, Петровское, Новоласпа, Белая Каменка. Жертв среди граждан ДНР и разрушения инфраструктуры наблюдатели не зафиксировали. Кость Бондаренко: Огромное число украинцев травмированы агрессивной информационной средой © РИА Новости, Нина Зотина Жертвами конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, стали, по данным ООН, 13 тысяч человек.