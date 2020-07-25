Психическое состояние бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова вызывает опасения из-за его планов направить войска в Крым. Об этом заявил Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости

Турчинов объяснил, почему Зеленского ждет суд, если он не двинет войска на Крым © Facebook, Олександр Турчинов | Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк

Сам Турчинов готов встать в первые ряды штурмового батальона, который будет отбивать Крым.

«Возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые и неадекватные заявления. Если Турчинов думает штурмовать Крым, то советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу сдаться», — цитирует информагентство Цекова.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.