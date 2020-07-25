Ранее Турчинов в интервью изданию Цензор.нет, опубликованному 24 июля, заявил, что Владимиру Зеленскому ничто не мешает отправить войска на Крым. Более того, Зеленский рискует сесть на скамью подсудимых, если он как главнокомандующий не отдаст такой приказ.
Сам Турчинов готов встать в первые ряды штурмового батальона, который будет отбивать Крым.
«Возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые и неадекватные заявления. Если Турчинов думает штурмовать Крым, то советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу сдаться», — цитирует информагентство Цекова.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.