Россия, пояснил эксперт, вкладывала значительные средства в те или иные республики в виде дешевых энергоресурсов, нефти, газа и прочего-прочего, а те выстраивали откровенную антироссийскую, порой даже русофобскую политику.
«Привяжи в свое время, скажем, цену на газ к принятию законов по языку на Украине, и все могло бы сложиться иначе. Но даже сами российские политики разводили руками и говорили: нет, это ж разные вещи, как мы можем смешивать вещи разноплановые», — указал Корнилов.
России, добавил политолог, как раз следовало пойти по пути Америки или Европы, которые выдвигают какие-то экономические выгоды, пусть даже небольшие, для каких-то республик, а взамен требуют принятия законов, выгодных им.