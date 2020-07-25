В России существовало наивное убеждение, что если Москва будет выстраивать экономические связи с теми или иными республиками, то все остальные вопросы решатся сами собой. Но этого не случилось. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: В вопросе «мягкой силы» Россия должна делать кальку с западных методов © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Привяжи в свое время, скажем, цену на газ к принятию законов по языку на Украине, и все могло бы сложиться иначе. Но даже сами российские политики разводили руками и говорили: нет, это ж разные вещи, как мы можем смешивать вещи разноплановые», — указал Корнилов.

России, добавил политолог, как раз следовало пойти по пути Америки или Европы, которые выдвигают какие-то экономические выгоды, пусть даже небольшие, для каких-то республик, а взамен требуют принятия законов, выгодных им.