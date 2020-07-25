Эксперт пояснил, что такое мощное оружие не было необходимостью для России до того, как США заявили о выходе из договора о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-3).
Теперь же, по его мнению, если Вашингтон выполнит свое обещание не пролонгировать договор после истечения срока его действия, Москва может принять решение об увеличении вооруженного потенциала.
«Это произойдет, если американцы начнут развертывать свои ракеты средней и меньшей дальности на территории стран-членов НАТО. В таком случае США сократят время удара по российской территории из ракетных установок до 5-6 минут с момента запуска», — уточнил Коротченко.
Специалист отметил, что «Баргузин» внешне неотличим от обычного подвижного локомотива железнодорожного состава, разведслужбы других государств не смогут обнаружить его с воздуха, и его можно установить в любой точке России.
«Баргузин» — это оружие сдерживания, а не нападения, и, зная о его особенностях и потенциале удара, американцы не станут атаковать территорию России, ведь сразу после запуска их ракет ответный удар сможет прилететь в США из любой точки страны, добавил он.