Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) могут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в случае ухудшения внешнеполитической обстановки. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в недавнем комментарии «НьюИнформ»

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Теперь же, по его мнению, если Вашингтон выполнит свое обещание не пролонгировать договор после истечения срока его действия, Москва может принять решение об увеличении вооруженного потенциала.

«Это произойдет, если американцы начнут развертывать свои ракеты средней и меньшей дальности на территории стран-членов НАТО. В таком случае США сократят время удара по российской территории из ракетных установок до 5-6 минут с момента запуска», — уточнил Коротченко.

Специалист отметил, что «Баргузин» внешне неотличим от обычного подвижного локомотива железнодорожного состава, разведслужбы других государств не смогут обнаружить его с воздуха, и его можно установить в любой точке России.

«Баргузин» — это оружие сдерживания, а не нападения, и, зная о его особенностях и потенциале удара, американцы не станут атаковать территорию России, ведь сразу после запуска их ракет ответный удар сможет прилететь в США из любой точки страны, добавил он.