Среди альтернативных, оппозиционных политиков на Украине, дальше идет Петр Порошенко, который концентрирует вокруг себя националистический электорат. По оценкам российских социологов, если брать за единицу, Порошенко — это две трети Зеленского.
«Дальше идут Трамп и Тимошенко, которых в общественном мнении можно приравнять к половине от Зеленского. Говорят о том, что на Украине популярен Лукашенко как эффективный лидер, но на самом деле это не так. Исследования показали, что если взять Зеленского за единицу, то Лукашенко — это треть от Зеленского. На одном уровне с Лукашенко находится Меркель, это примерно 10% от популярности Зеленского», — рассказал Алексей Зубец.
Президент Путин с большим отрывом превосходит любого украинского политика.
Если бы завтра выключили националистическую пропаганду в украинских СМИ и украинцы получили доступ к взвешенным оценкам российской внешней политики, то популярность президента Путина на украинском информационном поле выросла бы еще больше, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь