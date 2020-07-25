Президент РФ Владимир Путин является наиболее популярным политиком на Украине и на 75% по популярности превосходит Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой «Прикладная социология» Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик © Youtube / Алексей Зубец Петр Порошенко, который концентрирует вокруг себя националистический электорат. По оценкам российских социологов, если брать за единицу, Порошенко — это две трети Зеленского.

«Дальше идут Трамп и Тимошенко, которых в общественном мнении можно приравнять к половине от Зеленского. Говорят о том, что на Украине популярен Лукашенко как эффективный лидер, но на самом деле это не так. Исследования показали, что если взять Зеленского за единицу, то Лукашенко — это треть от Зеленского. На одном уровне с Лукашенко находится Меркель, это примерно 10% от популярности Зеленского», — рассказал Алексей Зубец.

Президент Путин с большим отрывом превосходит любого украинского политика.

Если бы завтра выключили националистическую пропаганду в украинских СМИ и украинцы получили доступ к взвешенным оценкам российской внешней политики, то популярность президента Путина на украинском информационном поле выросла бы еще больше, добавил собеседник издания.

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