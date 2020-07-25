Напряженная ситуация в ряде государств у границ России (Польше и Белоруссии) может являться плодом деятельности Соединенных Штатов. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире радиостанции «Вести FM»

Сатановский объяснил, почему Польшу из-за США ждут внешнеполитическая и финансовая катастрофа © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Смотрим на украинский Майдан, на события в Минске, на Прибалтику, где американцы столько всего "колбасили". На Польшу смотрим. И вдруг замечательно взорвался подмороженный конфликт в двух шагах от южного и не очень спокойного региона — российского Северного Кавказа», — перечислил Сатановский.

Специалист при этом назвал Армению и Азербайджан взрывными странами, где протесты вспыхивают очень легко. Также, по его мнению, примеры "арабской весны" говорят о том, что в случае чего США не будут защищать режимы в этих республиках.

В любом случае для США выгодно влезть в мягкое подбрюшье России и провоцировать там конфликтные ситуации, добавил политолог.