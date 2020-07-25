Исследования, которые проводятся украинскими исследовательскими центрами, и официальная статистика украинского статистического ведомства показывают, что на сегодняшний день половина доходов украинцев идет на продовольствие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик © Youtube / Алексей Зубец

То есть в среднем украинцы на сегодняшний день живут, как россияне с низким уровнем доходов.

«Это говорит о том, что Россия на сегодняшний день серьезно оторвалась от Украины по уровню благополучия населения. Этот разрыв для украинцев, к сожалению, будет только увеличиваться, потому что экономическая модель, которая существует на Украине, не подразумевает благополучие населения», — объяснил эксперт.

Основные статьи украинского бюджета — оборона и безопасность и выплаты государственного долга. Чтобы поддержать возможность выплачивать госдолг, украинское правительство в бюджете, который действует на 2020 год, было вынуждено пойти на снижение социальных расходов, в том числе зарплат учителей и врачей.

Полностью интервью можно прочитать здесь.