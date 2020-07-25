Китай никогда не сможет стать угрозой для существования России даже в случае краха США. Конкуренция Москвы и Пекина будет ограничена лишь экономикой. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

Яков Кедми сказал, какие объекты на Украине РФ должна будет взять под контроль в первую очередь © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Специалист подчеркнул, что с появлением в арсенале уникальных стратегических систем (комплексы «Авангард», «Сармат», «Циркон» и другое оружие) Россия впервые в истории защищена полностью.

«Сегодня с военной точки зрения ни одна страна мира не может представлять угрозу для России без того, чтобы у Москвы не было для этого очень эффективного ответа. Так что Китай с военной точки зрения никогда не сможет угрожать России. И США уже не могут. Вопрос только в том, все ли это понимают», — указал Кедми.

Он добавил, что конкуренция РФ и КНР будет ограничена экономикой, поскольку системы стран базируются на разных основах. При этом аналитик считает российскую экономику более устойчивой, а китайскую — более технологичной.