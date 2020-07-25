Эксперт подчеркнул, что пока будет существовать Россия, ни одна страна мира не станет для нее военной угрозой. По его мнению, это принципиально отличает современную Россию от Российской империи и СССР, которые постоянно жили в состоянии угрозы войны и нападения.
Специалист подчеркнул, что с появлением в арсенале уникальных стратегических систем (комплексы «Авангард», «Сармат», «Циркон» и другое оружие) Россия впервые в истории защищена полностью.
«Сегодня с военной точки зрения ни одна страна мира не может представлять угрозу для России без того, чтобы у Москвы не было для этого очень эффективного ответа. Так что Китай с военной точки зрения никогда не сможет угрожать России. И США уже не могут. Вопрос только в том, все ли это понимают», — указал Кедми.
Он добавил, что конкуренция РФ и КНР будет ограничена экономикой, поскольку системы стран базируются на разных основах. При этом аналитик считает российскую экономику более устойчивой, а китайскую — более технологичной.