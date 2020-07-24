Печерский районный суд Киева закрыл административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского, открытое за несвоевременную подачу данных об изменении имущественного состояния. Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений

Как уточняется, 7 июля 2020 года НАПК составило на Зеленского два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

«После вступления в должность президента Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа. Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомление в реестр не поступило», — заявляли в НАПК.

Сообщается, что Зеленский самостоятельно проинформировал НАПК о том, что вовремя не подал предусмотренное законом сообщение.

Печерский суд, рассмотрев протоколы агентства, пришел к выводу, что их составление не согласуется со ст. 105 Конституции Украины (в ней отмечается, что президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий — ред.), а потому не может быть признано допустимым доказательством события админправонарушения.

В связи с этим суд закрыл административное производство в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.