Дело против Зеленского было инициировано на основании протокола Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с нарушениями при подаче сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, говорится в документе.
Как уточняется, 7 июля 2020 года НАПК составило на Зеленского два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.
«После вступления в должность президента Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа. Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомление в реестр не поступило», — заявляли в НАПК.
Сообщается, что Зеленский самостоятельно проинформировал НАПК о том, что вовремя не подал предусмотренное законом сообщение.
Печерский суд, рассмотрев протоколы агентства, пришел к выводу, что их составление не согласуется со ст. 105 Конституции Украины (в ней отмечается, что президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий — ред.), а потому не может быть признано допустимым доказательством события админправонарушения.
В связи с этим суд закрыл административное производство в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.