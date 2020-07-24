Стефанчук назвал стычку в Раде «кулачными обезьяньими прыжками»
Стефанчук назвал стычку в Раде «кулачными обезьяньими прыжками»
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Очевидцы сообщали, что видели обезьян на территории трамвайного депо и даже на «Привозе».

Самку поймали тоже в самом зоопарке — она забралась на дерево. За территорией зоопарка был пойман третий питомец.

«Для поимки использовался транквилизатор. Животным сразу же был введен антидот, и они чувствуют себя хорошо. Сейчас гамадрилы находятся в ветеринарном отделении», — сообщило местное издание «Думская».

Предполагается, что сотрудница, которая их кормила, плохо закрыла дверцу, что и сделало возможным побег.