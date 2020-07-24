Днем 24 июля из Одесского зоопарка сбежали три обезьяны гамадрилы - два самца и самка. Одного из сбежавших, альфа-самца, поймали довольно быстро, он не успел далеко убежать от клетки. К поиску и поимке двух других были привлечены сотрудники ГСЧС, муниципальные службы и полиция, сообщают одесские СМИ

Стефанчук назвал стычку в Раде «кулачными обезьяньими прыжками» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Самку поймали тоже в самом зоопарке — она забралась на дерево. За территорией зоопарка был пойман третий питомец.

«Для поимки использовался транквилизатор. Животным сразу же был введен антидот, и они чувствуют себя хорошо. Сейчас гамадрилы находятся в ветеринарном отделении», — сообщило местное издание «Думская».

Предполагается, что сотрудница, которая их кормила, плохо закрыла дверцу, что и сделало возможным побег.