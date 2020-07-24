Очевидцы сообщали, что видели обезьян на территории трамвайного депо и даже на «Привозе».
Самку поймали тоже в самом зоопарке — она забралась на дерево. За территорией зоопарка был пойман третий питомец.
«Для поимки использовался транквилизатор. Животным сразу же был введен антидот, и они чувствуют себя хорошо. Сейчас гамадрилы находятся в ветеринарном отделении», — сообщило местное издание «Думская».
Предполагается, что сотрудница, которая их кормила, плохо закрыла дверцу, что и сделало возможным побег.