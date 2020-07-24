Нацгвардеец был приговорен к 24 годам заключения по обвинению в убийстве итальянского фоторепортера и российского правозащитника в Донбассе.

Аваков обещает вернуть на Украину осужденного в Италии нациста Маркива
Аваков обещает вернуть на Украину осужденного в Италии нациста Маркива
© Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych
Сообщается, что процесс должен был начаться еще весной, но из-за пандемии его отложили на осень.

Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале, но суд может состояться дистанционно по просьбе других сторон процесса.

Защита будет просить оправдать Виталия Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к смерти журналиста 24 мая 2014 в Донецкой области неподалеку от Славянска.

Ожидается, что рассмотрение апелляции будет очень коротким — если не будут рассматриваться новые обстоятельства, то процесс завершится в октябре.

В ночь с 30 июня на 1 июля нацгвардеец был задержан в международном аэропорту города Болонья во время посадки на самолет в Киев.