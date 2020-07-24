Нацгвардеец был приговорен к 24 годам заключения по обвинению в убийстве итальянского фоторепортера и российского правозащитника в Донбассе.
Сообщается, что процесс должен был начаться еще весной, но из-за пандемии его отложили на осень.
Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале, но суд может состояться дистанционно по просьбе других сторон процесса.
Защита будет просить оправдать Виталия Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к смерти журналиста 24 мая 2014 в Донецкой области неподалеку от Славянска.
Ожидается, что рассмотрение апелляции будет очень коротким — если не будут рассматриваться новые обстоятельства, то процесс завершится в октябре.
В ночь с 30 июня на 1 июля нацгвардеец был задержан в международном аэропорту города Болонья во время посадки на самолет в Киев.