Руководство стран Прибалтики все время пытаются актуализировать повестку о якобы российской угрозе. Но поводов для этого никаких нет - ни с точки зрения геополитической конфигурации, ни с точки зрения общественных интересов и настроений. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в комментарии Sputnik Латвия

Какая разница, что говорит банка консервированной кукурузы – Гаспарян о заявлении Кулебы Майк Помпео выступили с совместным заявлением в годовщину принятия так называемой декларации Уэллеса, которая осуждала присоединение балтийских республик к Советскому Союзу.

Проблема заключается именно в том, отметил эксперт, что в массе своей российский обыватель и думать забыл про Прибалтику.

«Одно дело — безостановочно заниматься продвижением собственной русофобии, а совсем другое — терпеть убытки от того, что не приезжают туристы из страны — потенциального "агрессора"», — подчеркнул Гаспарян.

По его мнению, в странах Балтии это прекрасно понимают, а насколько близка эта повестка Помпео — вопрос философский: возможно, он забыл про эту проблему через четыре минуты после выхода с переговоров, потому что Вашингтону в ближайшее время совершенно точно будет не до проблем балтийских стран.

В лучшем случае Помпео скажет, чтобы Латвия, Литва и Эстония обращались в Евросоюз, раз они туда входят, поэтому глобальных политических перспектив это заявление иметь не будет", — заключил политолог.