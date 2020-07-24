Ранее министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии и госсекретарь США Майк Помпео выступили с совместным заявлением в годовщину принятия так называемой декларации Уэллеса, которая осуждала присоединение балтийских республик к Советскому Союзу.
Проблема заключается именно в том, отметил эксперт, что в массе своей российский обыватель и думать забыл про Прибалтику.
«Одно дело — безостановочно заниматься продвижением собственной русофобии, а совсем другое — терпеть убытки от того, что не приезжают туристы из страны — потенциального "агрессора"», — подчеркнул Гаспарян.
По его мнению, в странах Балтии это прекрасно понимают, а насколько близка эта повестка Помпео — вопрос философский: возможно, он забыл про эту проблему через четыре минуты после выхода с переговоров, потому что Вашингтону в ближайшее время совершенно точно будет не до проблем балтийских стран.
В лучшем случае Помпео скажет, чтобы Латвия, Литва и Эстония обращались в Евросоюз, раз они туда входят, поэтому глобальных политических перспектив это заявление иметь не будет", — заключил политолог.