После назначения Кирилла Шевченко новым главой Национального банка Украины (НБУ) финрегулятор продал на межбанковском валютном рынке $347,8 млн, что вдвое больше, чем за предыдущие три месяца. Об этом свидетельствуют данные о результатах валютных интервенций НБУ

Нацбанк впервые продавал валюту на межбанке после смены руководства и во второй раз с середины апреля текущего года.

До этого Нацбанк выкупил $150 млн в начале июля, чтобы сгладить колебания курса национальной валюты после того, как Яков Смолий объявил об отставке с поста председателя НБУ.

Шевченко рассказал о своих планах на должности главы НБУ © Facebook, Кирило Шевченко

В целом с начала года Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $3,97 млрд и продал $3,29 млрд.

16 июля Верховная Рада назначила председателя правления государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата. Сегодня Зеленский представил Шевченко коллективу НБУ.

Предшественник Шевченко Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за «систематического политического давления на НБУ» со стороны властей.

Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него якобы требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.