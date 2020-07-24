Живущая на Украине Екатерина Вербер, являющаяся дочерью умершей в 2019 году фэшн-директора московского ЦУМа Аллы Вербер, опубликовала 24 июля новое фото в своем Instagram

В семье звезды украинской музыки произошла трагедия © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Девушка решила опубликовать фотографию своих занятий скандинавской ходьбой.

«Когда еще можно найти столько времени заниматься собой: не забывать о правильном питании и спорте; прочитать все те книги, которые много лет пылились, организовать все по дому… Не говоря уже о возможности уделить внимание семье», — подписала она снимок.

«Действительно много "плюсов" для тех, у кого бабла завалиться, тысячи гектаров и личные самолёты. А какие ж "плюсы" для предпринимателей и других обычных людей, ставших безработными и банкротами?», «Нам бы её бабла и фигура будет такой и ее поваров!» — написали ей в комментариях.