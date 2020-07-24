Алла Вербер скончалась год назад в возрасте 62 лет от заражения крови. Свое состояние она сделала на покупке за границей дорогих брендовых вещей и последующего их распространения в отечественных магазинах, стала фэшн-директором ЦУМа и вице-президентом ювелирной фирмы Mercury. Ее дочь Екатерина сейчас имеет свой бизнес на Украине и живет в Киеве.
Девушка решила опубликовать фотографию своих занятий скандинавской ходьбой.
«Когда еще можно найти столько времени заниматься собой: не забывать о правильном питании и спорте; прочитать все те книги, которые много лет пылились, организовать все по дому… Не говоря уже о возможности уделить внимание семье», — подписала она снимок.
«Действительно много "плюсов" для тех, у кого бабла завалиться, тысячи гектаров и личные самолёты. А какие ж "плюсы" для предпринимателей и других обычных людей, ставших безработными и банкротами?», «Нам бы её бабла и фигура будет такой и ее поваров!» — написали ей в комментариях.
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Удивительный факт: у карантина оказалось действительно много плюсов! Когда еще можно найти столько времени заниматься собой: не забывать о правильном питании и спорте; прочитать все те книги, которые много лет пылились, организовать все по дому… Не говоря уже о возможности уделить внимание семье ☺️ Один из тех карантинных дней, когда я, счастливая, гуляю по лугу ❤️