Евросоюзу, подчеркнул эксперт, важно продемонстрировать сплоченность внутри альянса, но для этого приходится увеличивать финансирование отстающих стран-членов, жертвуя чем-то взамен: в этот раз пришлось пожертвовать долгосрочными технологическими проектами.
По его мнению, смысл в выделении средств странам Балтии состоит не в том, чтобы построить железную дорогу Rail Baltica или проспонсировать отключение страны от системы БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), а в самом факте финансовой помощи республикам.
«Конечный декларируемый результат, будь то запуск железной дороги или какого-то другого инфраструктурного проекта, на мой взгляд, уже давно и не предполагается», — уверен Носович.
Специалист добавил, что строительство магистрали является убыточным, и постоянный перенос даты ввода ее в эксплуатацию, а также увеличение бюджета подтверждают этот факт.