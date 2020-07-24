Прибалтийским странам удалось добиться на прошедшем саммите Евросоюза увеличения дотаций, однако это будет иметь долгосрочные негативные последствия для всего объединения. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в недавнем комментарии порталу Baltnews

«От них останутся только названия». Яков Кедми о Прибалтике через 30-50 лет © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

По его мнению, смысл в выделении средств странам Балтии состоит не в том, чтобы построить железную дорогу Rail Baltica или проспонсировать отключение страны от системы БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), а в самом факте финансовой помощи республикам.

«Конечный декларируемый результат, будь то запуск железной дороги или какого-то другого инфраструктурного проекта, на мой взгляд, уже давно и не предполагается», — уверен Носович.

Специалист добавил, что строительство магистрали является убыточным, и постоянный перенос даты ввода ее в эксплуатацию, а также увеличение бюджета подтверждают этот факт.